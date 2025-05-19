Malatya'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Malatya'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İnönü Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Vali Seddar Yavuz'un da katıldığı törende başarılı sporculara ve Teknofest'te birincilik kazanan öğrencilere ödüller verildi.

(MALATYA) - Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İnönü Caddesi'nde yapılan törenle kutlandı. Vali Seddar Yavuz, başarılı sporcuları ve 2025 Teknofest Turizm Teknolojileri kategorisinde birincilik elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

İnönü Caddesi üzerinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra askeri, mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, "19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'da topyekün bir Milli Mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul'dan Bandırma Vapuru'yla Samsun'a ayak bastığı tarihin adıdır. 19 Mayıs, milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür. 19 Mayıs, geleceğimizin teminatı, gençliğimize güvenin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıcının 106. yılı dönümünde; o günkü coşku ve heyecanı, bugün aynı şekilde gençlerimizle hep beraber yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayhan'ın konuşmasının ardından gençlerin spor ve folklor gösterileriyle devam eden kutlama töreni, Vali Seddar Yavuz'un başarılı sporculara ve 2025 Teknofest Turizm Teknolojileri kategorisinde birincilik elde eden öğrencilere ödül vermesiyle son buldu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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