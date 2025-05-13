Malatya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Etkinlikleri

(MALATYA)- Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" kapsamında tohum, fide ve ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İl Müdürü Osman Akar, "85 bin adet çilek fidesi dağıtıldı. Bugün de 1 milyon 850 bin adet sebze fidesi dağıtacağız" dedi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen törene Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Vali Yardımcısı Talat Tabur, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Malatya Ziraat Odaları adına törene katılan Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın, törendeki konuşmasında, "Günlük hayatımızda en çok emek veren, alın teri döken; yüzyılın felaketinde ve bu yıl yaşanan, gerçekten deprem kadar etkisi olan bu don afetlerinde bile üretimlerine devam eden, eli öpülesi tüm kıymetli çiftçilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu özel günlerini kutluyorum" dedi.

"1 milyon 850 bin sebze fidesi dağıtacağız"

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla birim alandan daha fazla verim elde etmek, küçük aile işletmelerinin gelirlerini artırmak ve özellikle boş bırakılan, nadasa bırakılan tarım arazilerini değerlendirmek adına yürürlüğe konulan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, tohum ve fide dağıtımı yapmış olacağız. Yaklaşık otuz beş milyon lira bedelle, 850 ton buğday tohumluğu dağıttık. Bu ilkbaharda 175 ton nohut, fasulye, mercimek, karabuğday, silajlık mısır, bunların bir kısmını dağıttık; bir kısmını da önümüzdeki günlerde dağıtmış olacağız. Herkese 85 bin adet çilek fidesi dağıtıldı. Bunun yanında bugün de 1 milyon 850 bin adet sebze fidesi dağıtacağız."

"Don sonrası ilk etapta bir panik oldu"

Törende konuşma yapan Malatya Vali Seddar Yavuz zirai dondan etkilenen ağaçlardan gelecek sene verim alabilmek için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini belirterek, "Bu bilgileri tarım ilçe müdürlüklerimiz aracılığıyla bahçelere, çiftçilerimize ulaştırmaya başladık" dedi.

İlk etapta zirai donun paniğe yol açtığını, "Ağaçları keselim", "Artık bu ağaçlardan bir şey olmaz" diyenler olduğunu anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Elbette böylesine, ilin ekonomisini derinden etkileyecek bir üründe meydana gelebilecek herhangi bir tereddüt, elbette kaygı oluşturur. Bunu gayet anlayışla karşılıyoruz. Ancak bilimsel yol ve yöntemlerin benimsenmesi de bizim her zaman tavsiye ettiğimiz bir husustur.

Yaptığımız ziyaretlerde, arkadaşların aldığı bilgilerde ağaçlarda ciddi bir uyanmanın, tekrar kendine gelmenin olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Çünkü ilçe ziyaretlerinde de yine arazi gezilerinde de bunları görüyorum. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dileriz ve dua ederiz ki bu don olayı sadece bu yılla sınırlı kalır ve 2026 yılında yine kayısıdan beklediğimiz ürünü alma imkanımız, fırsatımız olur."