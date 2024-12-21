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MAGİNDER Başkanı Esnaflarla Bir Araya Gelerek Sorunlarını Dinledi

MAGİNDER Başkanı Esnaflarla Bir Araya Gelerek Sorunlarını Dinledi
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Battalgazi ilçesindeki Konteyner Çarşısı'nda esnaflarla bir araya gelerek, 6 Şubat depreminden sonra işini sürdüren esnaflara moral verdi ve incelemelerde bulundu.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, dernek yönetimiyle birlikte Battalgazi ilçesinin Kanal Boyu'ndaki Konteyner Çarşısı'nda esnaflarla bir araya geldi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, dernek yönetimiyle birlikte Battalgazi ilçesinin Kanal Boyu'ndaki Konteyner Çarşısı'nda esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Karademir, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, özellikle 6 Şubat depreminden sonra şehri terk etmeyip işlerini sürdürmeye devam eden esnaflara moral vermek amacıyla bu ziyaretin gerçekleştirildiğini belirtti.

Başkan Karademir, sosyal medyada Konteyner Çarşısı esnaflarına yönelik olumsuz eleştirilere tepki göstererek, "Malatya'dan ayrılmayan ve işini devam ettiren esnaflarımıza yönelik 'fahiş fiyatlarla ürün satıyorlar' gibi suçlamalar asılsız. Biz, esnaflarımıza güveniyoruz ve kul hakkına saygılı olduklarına inanıyoruz" dedi.

Karademir, esnafların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için Kanal Boyu'ndaki çarşıda motorlu araçların geçişinin yasaklanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çarşıda doğalgazın verilmesi, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve temel hizmetlerin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Bu tür altyapı iyileştirmelerinin çarşının daha canlı ve ekonomik hale gelmesini sağlayacağını ifade etti.

Başkan Karademir, esnafların düzenli bir şekilde yerleşmesi gerektiğini belirterek, her dükkanın türüne uygun şekilde yerleştirileceği bir çarşı kültürünün oluşturulması gerektiğini söyledi. Peynirci, kadayıfçı, ayakkabıcı, balıkçı, kasap ve manav gibi farklı esnaf gruplarının yerlerinin belirli olması gerektiğini vurguladı. "Esnaf bir bütündür, çarşı birlik içinde yapılırsa esnaf mutlu olur ve Malatya yeniden ayağa kalkar" diyen Karademir, bu düzenin hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli olduğunu belirtti.

MAGİNDER Başkanı, Malatya'nın sahiplerinin yalnızca sanayiciler veya büyük tüccarlar olmadığını, aynı zamanda küçük esnaf ve asgari ücretli çalışanların da bu şehri sahiplenmesi gerektiğini dile getirdi. "Bu şehir Malatyalıların, sahipsiz değil. Esnaf, tüccar, sanayici ve halkın sahip olduğu bir şehirdir" diye konuştu.

Karademir, esnafın sorunlarının çözülmesi için daha fazla desteğin gerektiğini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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