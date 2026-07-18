Elazığ'ın Maden İlçesi'nde Aylardır Maaşlarını Alamayan İşçiler Eylemde

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren Eti Gümüş İşletmesi'nde çalışan 176 işçi, yaklaşık 1,5 yıldır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla eylem başlattı. Geçtiğimiz ay Ankara'da şirket yönetimiyle görüşen işçiler, kendilerine verilen "maaş ödemelerinin yapılacağı" sözünün tutulmadığını ifade ederek, 24 Temmuz'a kadar hakları teslim edilmediği takdirde Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu.

Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren Eti Gümüş İşletmesi'nde çalışan 176 işçi, yaklaşık 1,5 yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. İşçiler, yaklaşık bir ay önce şirket yönetimiyle Ankara'da görüştüklerini, kendilerine maaş ödemelerinin yapılacağı yönünde söz verildiğini ancak aradan geçen süreye rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığını öne sürdü.

İşçiler, yalnızca maaşlarının değil, tazminat ve ikramiye alacaklarının da ödenmediğini ifade etti. Yetkililere çağrıda bulunan işçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini Ankara'ya yürüyüşle sürdüreceklerini söyledi.

2024 yılında emekli olduğunu belirten bir işçi yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatarak, "İki yıldır maaş alamıyoruz. 2024'te emekli oldum, herhangi bir tazminat vermediler. Yaklaşık 11 aydır da maaş ödemesi yapılmadı. Ben perişanım, çocuklarım perişan, ailem perişan. Dört bankaya borçluyuz, ödemelerimizi yapamıyoruz. Haciz geliyor. Herhangi bir esnafı gördüğümüz zaman yolumuzu değiştiriyoruz. Acilen bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Yıllardır işletmede çalıştığını söyleyen bir başka işçi ise, "Yaklaşık bir yıldır zorunlu ücretsiz izindeyim. Beş aylık maaşımı da iki yıldır alamıyorum. Mağdurum. Bu yüzden başka hiçbir yerde çalışmaya da gidemiyorum. Hakkımı istiyorum." diye konuştu.

Bir başka işçi de devlet yetkililerine çağrıda bulunarak, "Arkadaşlarımızın hepsi mağdur. Maaşlarımızı alamıyoruz, tazminatlarımızı alamıyoruz. Devlet büyüklerimizden, şirketin değil mağdur olan işçilerin arkasında durmalarını istiyoruz. Devletimizden mağdur olan arkadaşlarımızın arkasında durmasını istiyoruz."

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyeleri de eylem sırasında açıklamalarda bulundu. Bir işçi, yaklaşık bir ay önce şirket yönetimiyle görüşmek üzere Ankara'ya gittiklerini belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık bir ay önce Ankara'ya yönetimle görüşmeye gittik. Yönetim bize söz verdi ancak sözünü tutmadı. Bu mağduriyetimiz giderilene kadar grevimiz devam edecektir. Bize maaş ödemesi yapılmadı. Zorunlu ücretsiz izin uygulaması devam ediyor. Tazminatlarımız verilmedi. Biz, maaş ödemelerimizin yapılmasını, tazminatlarımızın verilmesini ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasının sona erdirilmesini istiyoruz." dedi."

Kaynak: ANKA