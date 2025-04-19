Maddi İmkansızlıklar Yüzünden Milli Atlet Olamadı

- Milli atlet olacaktı, inşaat ustası oldu

İZMİR - Hakkari'de ilk ve ortaokul eğitimini sürdüren Abdi Yoldaş, Hakkari'de yapılan bölge seçmelerinden sonra Ankara'da yapılan milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Türkiye Atletizm Seçmeleri'nde 3000 metre koşusunda Türkiye 4.'sü olarak milli takıma seçilen Abdi Yoldaş (43), maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli evrakları teslim edemedi. Milli takım forması giyemeyen Yoldaş, hayallerini bir kenara bırakıp inşaat ustası olarak çalışmaya başladı.

Genç yaşta atletizme başlayan Abdi Yoldaş, 1998 yılında Ankara'da yapılan gençler 3000 metre seçmelerinde Türkiye 4.'sü olarak milli takıma seçildi. Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazanan Yoldaş, maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli belgeleri tamamlayamadı. Destek bulamayan Yoldaş, milli formayı giyemeden atletizmi bırakmak zorunda kaldı. 2001 yılında İzmir'e taşınan Yoldaş, inşaat sektöründe çalışmaya başladı.

Üç çocuk babası olan Yoldaş, geçimini inşaat ustalığı yaparak sağlıyor. Hayallerinden asla vazgeçmediğini belirten Yoldaş, "Türkiye'nin adını yurtdışında duyurmak için çok çalışıyordum. Avrupa'da dereceye girmeyi hedefliyordum. Maalesef maddi imkansızlıklar ve bana yol gösteren olmadığı için nasip olmadı. Şimdi kardeşlerimle birlikte inşaatlarda çalışıyor, ailem için alın teri döküyorum. Çok şükür mutluyum ama ülkemi yurt dışında temsil etme hayalimi hala yaşıyorum, içimde hep bir uhde olarak kaldı" dedi.