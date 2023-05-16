Lüleburgaz'da On Binler, Bağımsızlık Coşkusuyla Yürüyecek

Lüleburgaz Belediyesi 18 Mayıs akşamları geleneksel hale gelen 'Bağımsızlık Yürüyüşü'nü bu yıl da gerçekleştirecek. On binlerce Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı Lüleburgazlı, 18 Mayıs saat 21.00’de ellerinde Türk bayraklarıyla buluşup bağımsızlık ateşini yakmak üzere Edirne Bayırına yürüyecek.

Lüleburgaz Belediyesi 18 Mayıs akşamları geleneksel hale gelen 'Bağımsızlık Yürüyüşü'nü bu yıl da gerçekleştirecek. On binlerce Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı Lüleburgazlı, 18 Mayıs saat 21.00'de ellerinde Türk bayraklarıyla buluşup bağımsızlık ateşini yakmak üzere Edirne Bayırına yürüyecek.

Lüleburgaz Belediyesi 18 Mayıs saat 21.00'de gerçekleştirilecek 'Bağımsızlık Yürüyüşü' öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Her yıl on binlerce Lüleburgazlının katıldığı bağımsızlık yürüyüşünde, Cumhuriyet ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı Lüleburgazlılar, Kongre Meydanı'nda buluşacak. Yurttaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Edirne Bayırı'na yürüyerek, burada 'Bağımsızlık Ateşi'ni yakacak.