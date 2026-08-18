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Nişasta bazlı şeker üretimine yerinde denetim

Nişasta bazlı şeker üretimine yerinde denetim
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Lüleburgaz ilçesinde nişasta bazlı şeker üreten işletmeye yönelik üretim süreçlerini izledi ve yerinde denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Lüleburgaz ilçesinde nişasta bazlı şeker üreten işletmeye yönelik üretim süreçlerini izledi ve yerinde denetim gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının yürüttüğü incelemelerde, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda 8 ilde yapılan incelemelerin ardından, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker üreten işletmede üretim süreçleri yerinde incelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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