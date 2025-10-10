Haberler

Lüks Yolcu Gemisi 'Marina' Marmaris'e Geldi

Marshall Adaları bayraklı Marina isimli lüks yolcu gemisi, Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaştı. Gemiden inen 1194 turist, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi dolaşarak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Marshall Adaları bayraklı lüks yolcu gemisi "Marina" sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi gümrüklü Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistler güzel hava ile ilçeyi dolaştı.

239 metre uzunluğunda ve 66 bin 84 gross ton ağırlığındaki Marina isimli gemi, Yunanistan'ın Agios Nikolaos Limanı'ndan 1194 yolcu ve 760 mürettebatıyla Marmaris'e gelen gemi yolcularından bazıları, gümrük işlemlerinin ardından, ilçedeki tarihi ve turistik alanları ziyaret etmek için çıktı. Turlar ile çıkmayan bazı gemi yolcuları ise, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nda alışveriş yaparak ilçede hareketlilik oluşturdu.

"Marina" kruvaziyeri, akşam saat 18.00'de Marmaris limanından ayrılıp Antalya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi. - MUĞLA

