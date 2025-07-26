Lösemi Tedavisini Tamamlayan Genç, Hayalini Gerçekleştirdi

Lösemi Tedavisini Tamamlayan Genç, Hayalini Gerçekleştirdi
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İstanbul'da lösemi tedavisini başarıyla tamamlayan 27 yaşındaki Yasin Belen, halı saha maçına çıkma hayalini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirdi. Moral ve sosyal desteğin önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü, bu tür etkinliklerin umut ve dayanışma sağladığını vurguladı.

İstanbul'da lösemi tedavisini başarıyla tamamlayan 27 yaşındaki Yasin Belen, uzun zamandır kurduğu halı saha maçına çıkma hayalini, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirdi.

İstanbul'da lösemi tedavisini başarıyla tamamlayan 27 yaşındaki Yasin Belen, uzun zamandır kurduğu halı saha maçına çıkma hayalini, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirdi. Turnuvanın final gününde düzenlenen dostluk maçı, sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda umut ve iyileşmenin sahadaki yansıması oldu. Sahaya 7 numaralı formasıyla çıkan Belen, mücadele boyunca gösterdiği azimle izleyenlere ilham verdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, kanserle mücadele sürecinde moral ve sosyal desteğin önemine dikkat çekerek, "Yasin'in bu sahada attığı her adım, hastalıkla mücadele eden birçok kişiye umut olacak nitelikte. Bu buluşmalar hem dayanışmayı hem de sağlığın bütüncül yapısını güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Günün onur konuklarından biri ise küçük yaşta kanseri atlatan 3 yaşındaki Ali Asaf Demir oldu. Etkinlik, hem çocuklara hem de yetişkinlere ilham veren görüntülere sahne oldu.

Yasin Belen ise maç sonrası, "Bu sahaya yeniden adım atmak, benim için hayata yeniden tutunmak demekti. Destek olan herkese minnettarım. Dilerim bu hikaye, başkalarına da cesaret verir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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