Üye Girişi
Haberler

Lefke Bezi Coğrafi İşaretle Tescillendi

Lefke Bezi Coğrafi İşaretle Tescillendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesine özgü Lefke bezi, coğrafi işaret alarak tescillenmiş ve bu durum hem kültürel mirasın korunmasını hem de yerel ekonomiye katkı sağlamasını temin edecek.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin tarihi ve kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayan Lefke bezi, coğrafi işaretle tescillendi.

Yılların emeği ve çabasıyla elde edilen bu başarı, hem Osmaneli'nin hem de kültürel zenginliklerinin korunması adına büyük önem taşıyor. Lefke bezi, artık coğrafi işaretle korunarak taklitlerden ve haksız kullanımlardan korunacak. Bu tescil, aynı zamanda Osmaneli'nin ekonomisine de katkı sağlayacak, el sanatlarının yaşatılması ve bölgenin tanıtımına önemli bir destek olacak.

Geçtiğimiz dönemlerde coğrafi işaret tescili için yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Osmaneli'nden dünyaya açılan Lefke Bezi'nin coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Buna göre, "Lefke Bezi" Bilecik'in coğrafi işaret alarak tescil edilen 8'inci ürünü oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi

 ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.