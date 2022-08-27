Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi Yerel Haberler - Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Laçın şehrinde 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi. - Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi BAKÜ - Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Laçın şehrinde 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi. Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992'de işgal edilen Laçin şehrinin dün Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinin ardından, şehirde ezan okutuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle Laçin şehrinde ezan sesinin yükseldiği görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu'nun kontrolü altına geçtiğini duyurmuştu. Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerinde yer vermişti. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli Azerbaycan Yerel Güncel Haberler

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