KUZKA, Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında 2 projeyi destekleyecek

Güncelleme:
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında değerlendirme süreçleri tamamlandı. Toplam 2 proje desteklenmeye hak kazandı ve Kastamonu ile Çankırı'daki turizm destinasyonlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Kuzey Anadolu Ajansı 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında değerlendirme süreçleri tamamlanan altıncı dönem projelerinden 2'si desteklenmeye hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" kapsamında değerlendirme süreçleri tamamlanan altıncı dönem başarılı projeler açıklandı. 18 Şubat 2025 tarihinde ilan edilen 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında 6. dönem başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda toplam 2 proje, KUZKA Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

Program kapsamında KUZKA tarafından sağlanacak destek ile Kastamonu ve Çankırı'daki turizm destinasyonlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak projelere danışmanlık hizmeti desteği sunulacak. Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin imzalanmasının ardından, proje uygulama süreçlerinin başlatılması planlanıyor.

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 6. dönem başvurularının tamamlanmasıyla birlikte program da kapanmış oldu. - KASTAMONU

