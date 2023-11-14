Kuyucaklı çocuklar müzikli çocuk oyununda buluştu

Kuyucak Belediyesi Kültür Hizmetleri kapsamında Kuyucaklı çocukları, müzikli dans çocuk oyunu ile buluşturdu.

Çocuklar için birçok kültürel faaliyet gerçekleştiren Kuyucak Belediyesi tarafından, Horsunlu İlkokulu, Pamukören Kültür Merkezi ve Kuyucak Kültür Merkezi'nde ücretsiz Sevgi Tohumları Orman Perisi müzikli dans çocuk oyunu sahnelendi. Çocukların gelişimi için etkinlik ve projeler düzenlemeye devam ettiklerini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, "Kültürel, sanatsal etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızı sanatla buluşturmak için çalışıyoruz. Çocuklarımız için ara tatilini daha verimli zaman geçirebilmeleri, hem öğrenip hem eğlenebilecekleri böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer" dedi. - AYDIN