Kuyucak İlek Pazarı'nda Güvenlik ve Denetim Uygulamaları

Kuyucak İlek Pazarı'nda Güvenlik ve Denetim Uygulamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kurulan İlek Pazarında, güvenlik güçleri ve tarım ekipleri denetim gerçekleştirdi. Satıcılara ve alıcılara güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kurulan ilek pazarında güvenlik güçleri ve ilçe tarım ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kuyucak ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan İlek Pazarı'nda İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ile birlikte gerekli kontroller yapılarak, satıcılara ve alıcılara bilgilendirme yapıldı. Hırsızlık mallarının satılmasına yönelik durumlarda bilgi verilmesi ve ilek alım-satımında vatandaşlara lekeli ürün verilmemesi konularında bilgilendirme yapılarak, kontroller gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

Camdan babasına böyle bağırdı: Seni ölüme terk ediyorum
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

Yatakta poz verdi, gizemli mesajıyla hayranlarını merakta bıraktı
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.