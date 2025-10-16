Kütahya Valisi Musa Işın, Balıklı Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Balıklı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında mahalle esnafının talep ve önerilerini dinleyen Vali Işın, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada esnaf, mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Vatandaşların taleplerini yerinde dinlemenin önemine dikkat çeken Vali Işın, "Kütahya'nın her köşesinde vatandaşlarımızla bir arada olmaya, onların görüş ve taleplerini yerinde dinlemeye büyük önem veriyoruz. Devletimizin bütün imkanları, milletimizin huzuru ve refahı içindir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA