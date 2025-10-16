Haberler

Kütahya Valisi Musa Işın, Balıklı Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Balıklı Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, mahalle ziyaretleri kapsamında Balıklı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve esnafla sohbet etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Balıklı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında mahalle esnafının talep ve önerilerini dinleyen Vali Işın, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada esnaf, mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Vatandaşların taleplerini yerinde dinlemenin önemine dikkat çeken Vali Işın, "Kütahya'nın her köşesinde vatandaşlarımızla bir arada olmaya, onların görüş ve taleplerini yerinde dinlemeye büyük önem veriyoruz. Devletimizin bütün imkanları, milletimizin huzuru ve refahı içindir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.