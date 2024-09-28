Kütahya OSB, Yeni Defterdarını Ziyaret Etti
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, İl Defterdarı Hatice İşcan Ercoşman'ı makamında ziyaret ederek mevcut projeleri değerlendirdi ve ona özel bir hediye sunarak başarılar diledi.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, Kütahya İl Defterdarı görevine atanan Hatice İşcan Ercoşman'ı makamında ziyaret etti.
Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in katıldığı ziyarette, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu ve yürütülen projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Ziyaret sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya OSB adına Defterdar Hatice İşcan Ercoşman'a özel tasarım çini tabak hediye ederek, yeni görevinde başarılar temennisinde bulundu. - KÜTAHYA