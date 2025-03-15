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Kütahya OSB Yatırımcıları İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi

Kütahya OSB Yatırımcıları İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları, mevcut durum ve gelecek projeleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantı öncesinde iftar yemeği düzenlenirken, sanayiciler karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu, gelecek projeler ve ortak hedefleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantı öncesinde, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak yatırımcılara yönelik bir iftar yemeği düzenlendi. Birlik ve beraberliği pekiştiren bu buluşmada, sanayiciler karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirme fırsatı buldu. İftar programının ardından gerçekleştirilen toplantıda, Kütahya OSB'deki mevcut yatırımlar, sanayi bölgesinin gelişimi ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Yatırımcıların talep ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, bölgedeki sanayi altyapısı, enerji kullanımı, lojistik avantajlar ve planlanan iyileştirmeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Kütahya OSB yönetimi, yatırımcılarla olan güçlü iletişimi sürdürebilmek ve sanayi bölgesinin gelişimini daha ileri taşımak adına bu tür istişare toplantılarının önemine dikkat çekti. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, yapmış olduğu konuşmalarında, "Sanayicilerimizle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinlemek, Kütahya OSB'yi daha ileriye taşımak adına büyük önem taşıyor. Bu tür istişare toplantıları sayesinde sanayi bölgemizin gelişimi için ortak akıl ile hareket ederek güçlü ve sürdürülebilir adımlar atıyoruz. Katılımlarınız için hepinize Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki sanayi işletmelerinin karşılaştığı ortak sorunlara çözüm üretmek ve iş birliği imkanlarını artırmak amacıyla düzenlenen toplantı, yatırımcıların katılımıyla verimli bir şekilde tamamlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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