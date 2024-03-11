Kütahya OSB, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Kolisi Dağıtıyor
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması amacıyla 400 adet Ramazan kolisini Kütahya Valiliği Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü'ne teslim etti. İçerisinde çay, şeker, bakliyatlar, zeytin, sıvı yağ, salça, un, tuz, helva gibi temel ihtiyaç gıdalarının yer aldığı ramazan kolileri yardıma muhtaç ailelere ulaştırılarak, Ramazan ayı boyunca hanenin ihtiyaçlarına destek olacak.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, (OSB) ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması amacıyla 400 adet Ramazan kolisini Kütahya Valiliği Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü'ne teslim etti.
İçerisinde çay, şeker, bakliyatlar, zeytin, sıvı yağ, salça, un, tuz, helva gibi temel ihtiyaç gıdalarının yer aldığı ramazan kolileri yardıma muhtaç ailelere ulaştırılarak, Ramazan ayı boyunca hanenin ihtiyaçlarına destek olacak. - KÜTAHYA