Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

'Kütahya olarak Türkiye'nin en donanımlı ve tecrübeli itfaiye teşkilatına sahibiz'

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İtfaiye erlerinin İtfaiye Haftasını kutlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türkiye'nin en donanımlı ve tecrübeli itfaiye teşkilatlarından birine sahip olduklarını belirterek, şehri iki bölgeye ayırarak en hızlı hizmeti verecek altyapıya kavuşmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca aday memur olarak çalışan ve asil göreve geçen personel için yemin töreni de yapıldı. Okunan yemini tekrarlayarak asaletlerini kazanan personele hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Işık, İtfaiye Teşkilatının yeni üyelerine muvaffakiyetler diledi. - KÜTAHYA