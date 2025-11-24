Kütahya'nın Kimliğini Yeniden Kazanma Projeleri Başlıyor

Kütahya Valisi Musa Işın, hayata geçirilecek projelerle Kütahya'nın kimliğini yeniden kazanacağını belirterek, "Kütahya saklı bir cennettir, kapağı açılmamış. İnşallah o kapağı hep birlikte açacağız" dedi.

Vali Işın, İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada şehir merkezi için hazırlanan projelerin tamamlandığını belirterek, ilk etapta Samanpazarı ve Balıklı Sokak bölgelerinden başlanacağını ifade etti. Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini söyleyen Işın, gerekli ödeneklerin ayrıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından onay verildiğini kaydetti.

Aizonai'de büyük restorasyon hamlesi

Aizonai Antik Kenti'nde önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Vali Işın, nisan ayında yapılacak ihale ile tapınak bölümünde kapsamlı bir restorasyon çalışmasının başlayacağını belirtti. Tapınaktaki taşların aslına uygun şekilde yeniden kullanılacağını ifade eden Işın, tapınaktan sonra antik tiyatronun restorasyonuna geçileceğini, ardından tarihi stadyumun proje kapsamına dahil edileceğini söyledi. Işın, "Bu üç ayak tamamlandığında Kütahya, tarihi kimliğini yeniden kazanacak ve önemli bir turizm merkezi haline gelecek" diye konuştu.

Hızlı tren ve otoban projeleri

Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından hızlı tren projelerinde Kütahya'nın önemli bir noktada yer aldığını açıklayan Vali Işın, İstanbul-Antalya hattının Alayunt'ta istasyonunun bulunacağını söyledi. Böylece Kütahyalıların hızlı trenle İstanbul, Ankara, Antalya, Konya, Bursa ve birçok büyük ile ulaşabileceğini ifade eden Vali Işın, ayrıca Ankara-İzmir Hızlı Treni'nin Dumlupınar'dan geçeceğini ancak Kütahyalıların Eskişehir bağlantısıyla da İzmir'e rahatlıkla ulaşabileceğini belirtti. Vali Işın, Antalya-İstanbul Otobanı'nın da Kütahya'dan geçeceğini ve projenin ihalesinin 2026 yılı sonunda yapılmasının planlandığını, inşaatın ise 2027'de başlayacağını söyledi.

Turizm Master Planı tamamlandı

Kütahya'nın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için hazırlanan Master Turizm Planı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesi tarafından tamamlandığını belirten Vali Işın, planın beş yıllık takvimle uygulanacağını, tüm kurumların sorumluluklarının belirlendiğini ifade etti.

Tarihi kilise restorasyonu için adım atılıyor

Kızılay'a ait olan büyük kilisenin Kütahya'ya kazandırılması için çalışma yürüttüklerini belirten Işın, takas yoluyla yapının devralınacağını ve ardından İstanbul'daki Ortodoks Rum Kilisesi ile görüşerek restorasyon sürecini başlatacaklarını söyledi. Işın, projeye yönelik yanlış algıları da gidererek, "Kimsenin din değiştireceği yok. Bu bir tarihi eseri şehre yeniden kazandırma meselesidir" dedi.

"Hiçbir talep geri çevrilmedi"

Vali Işın, İl Genel Meclisi üyeleriyle uyumlu çalışmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, bugüne kadar gelen hiçbir makul talebin geri çevrilmediğini söyledi. İl Özel İdaresi bütçesi olarak tahsis edilen 2 milyar 200 milyon TL'nin "kuruşu kuruşuna" Kütahya için harcanacağını belirten Vali Işın, 2025 ve 2026 yılları için birlik, adalet ve kamu yararı vurgusu yaptı. Vali Işın, sözlerini şu temenniyle tamamladı:

"Memleketimize en güzel hizmeti yapmayı Cenabıhak bize nasip etsin. Kütahya'yı yeşiliyle, tarihiyle, zenginlikleriyle yaşanabilir bir kent haline getirmek hepimizin hayalidir. Bu hayali inşallah birlikte gerçekleştireceğiz." - KÜTAHYA