Haberler

Kütahya'nın Kimliğini Yeniden Kazanma Projeleri Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, şehrin kimliğini yeniden kazanacağı projeleri duyurdu. Samanpazarı ve Balıklı Sokak bölgelerinde başlayacak projelerle birlikte, Aizonai'de restorasyon çalışmalarının yanı sıra ulaşım altyapılarında da önemli gelişmeler yaşanacak. Turizm potansiyelini artırmak için Master Plan hazırlandı.

Kütahya Valisi Musa Işın, hayata geçirilecek projelerle Kütahya'nın kimliğini yeniden kazanacağını belirterek, "Kütahya saklı bir cennettir, kapağı açılmamış. İnşallah o kapağı hep birlikte açacağız" dedi.

Vali Işın, İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada şehir merkezi için hazırlanan projelerin tamamlandığını belirterek, ilk etapta Samanpazarı ve Balıklı Sokak bölgelerinden başlanacağını ifade etti. Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini söyleyen Işın, gerekli ödeneklerin ayrıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından onay verildiğini kaydetti.

Aizonai'de büyük restorasyon hamlesi

Aizonai Antik Kenti'nde önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Vali Işın, nisan ayında yapılacak ihale ile tapınak bölümünde kapsamlı bir restorasyon çalışmasının başlayacağını belirtti. Tapınaktaki taşların aslına uygun şekilde yeniden kullanılacağını ifade eden Işın, tapınaktan sonra antik tiyatronun restorasyonuna geçileceğini, ardından tarihi stadyumun proje kapsamına dahil edileceğini söyledi. Işın, "Bu üç ayak tamamlandığında Kütahya, tarihi kimliğini yeniden kazanacak ve önemli bir turizm merkezi haline gelecek" diye konuştu.

Hızlı tren ve otoban projeleri

Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından hızlı tren projelerinde Kütahya'nın önemli bir noktada yer aldığını açıklayan Vali Işın, İstanbul-Antalya hattının Alayunt'ta istasyonunun bulunacağını söyledi. Böylece Kütahyalıların hızlı trenle İstanbul, Ankara, Antalya, Konya, Bursa ve birçok büyük ile ulaşabileceğini ifade eden Vali Işın, ayrıca Ankara-İzmir Hızlı Treni'nin Dumlupınar'dan geçeceğini ancak Kütahyalıların Eskişehir bağlantısıyla da İzmir'e rahatlıkla ulaşabileceğini belirtti. Vali Işın, Antalya-İstanbul Otobanı'nın da Kütahya'dan geçeceğini ve projenin ihalesinin 2026 yılı sonunda yapılmasının planlandığını, inşaatın ise 2027'de başlayacağını söyledi.

Turizm Master Planı tamamlandı

Kütahya'nın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için hazırlanan Master Turizm Planı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesi tarafından tamamlandığını belirten Vali Işın, planın beş yıllık takvimle uygulanacağını, tüm kurumların sorumluluklarının belirlendiğini ifade etti.

Tarihi kilise restorasyonu için adım atılıyor

Kızılay'a ait olan büyük kilisenin Kütahya'ya kazandırılması için çalışma yürüttüklerini belirten Işın, takas yoluyla yapının devralınacağını ve ardından İstanbul'daki Ortodoks Rum Kilisesi ile görüşerek restorasyon sürecini başlatacaklarını söyledi. Işın, projeye yönelik yanlış algıları da gidererek, "Kimsenin din değiştireceği yok. Bu bir tarihi eseri şehre yeniden kazandırma meselesidir" dedi.

"Hiçbir talep geri çevrilmedi"

Vali Işın, İl Genel Meclisi üyeleriyle uyumlu çalışmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, bugüne kadar gelen hiçbir makul talebin geri çevrilmediğini söyledi. İl Özel İdaresi bütçesi olarak tahsis edilen 2 milyar 200 milyon TL'nin "kuruşu kuruşuna" Kütahya için harcanacağını belirten Vali Işın, 2025 ve 2026 yılları için birlik, adalet ve kamu yararı vurgusu yaptı. Vali Işın, sözlerini şu temenniyle tamamladı:

"Memleketimize en güzel hizmeti yapmayı Cenabıhak bize nasip etsin. Kütahya'yı yeşiliyle, tarihiyle, zenginlikleriyle yaşanabilir bir kent haline getirmek hepimizin hayalidir. Bu hayali inşallah birlikte gerçekleştireceğiz." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından ilk açıklama geldi
Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı

Türkiye ile o ülke arasında tarihi "nükleer santrali" anlaşması
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı

Skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Beklenen oldu! 8 maçta 3 kez kazanabilen ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

8 maçta 3 kez kazanabilen ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti

Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti
Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı! Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular

Ortalık fena karıştı! Arda hariç herkesi yerin dibine soktular
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Kimseye aldırış etmedi! Kadın voleybol maçında yumruklu saldırı

Kadınlara bile aldırış etmedi! Sahaya girdi, yumrukla saldırdı
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

Kadınları seks kölesi yapacaklardı, son hareketleri ele verdi
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.