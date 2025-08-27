Kütahya Kadın Tarım Sanat Festivali, Kadın Girişimcileri Destekliyor

Kütahya Kadın Tarım Sanat Festivali, Vali Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini ve yöresel lezzetlerini tanıttığı festival, Kütahya'nın kültürel ve ekonomik hayatına canlılık kattı.

Programa Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, il protokolü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanında kadın üreticilerin hazırladığı stantlarda lavanta başta olmak üzere birçok yöresel ürün sergilendi. Sergilenen ürünler çini sanatçısı Nida Olçar tarafından tanıtıldı. El sanatları, doğal ürünler ve geleneksel tatların yer aldığı stantları gezen Vali Musa Işın, kadınların üretime katılımının güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Işın, "Kadınlarımızın el emeğini, üretkenliğini ve azmini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Kadınlarımızın tarımda, sanatta ve ticarette daha güçlü bir şekilde yer almaları, ilimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu tür etkinlikler, Kütahya'nın hem kültürel hem de ekonomik hayatını zenginleştirmektedir. Emeği geçen tüm üretici kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalin Kütahya'nın kadın üreticilerine ekonomik katkı sağlayacağı ve yerel kalkınmaya ivme kazandıracağı ifade edildi.