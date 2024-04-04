Kütahya İl Müftüsü Simav'da Hafız Hasan Takak Hoca Efendi'yi Ziyaret Etti

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Simav ilçesini ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde, emektar Hafız Hasan Takak Hoca Efendi'yi hanesinde ziyaret etti.

Simav İlçe Müftülüğü Boğazköy Hafız Hasan Takak Kur'an Kursu öğrencileri ile hasbihalin akabinde, emekli din görevlilerine yönelik iftar programına katılan Müftü Açık, Merkez Camii'nde teravih namazı öncesi vaaz verdi. Namaza müteakip din görevlileri ile bir araya gelmesinin ardından program son buldu. - KÜTAHYA