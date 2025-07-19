Kütahya Ecofirm Ayak Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonu Oldu

İstanbul'da düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olan Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil eden Ecofirm Ayak Tenisi Takımı, finalde Kastamonu'yu mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Bu önemli başarıyla birlikte Kütahya ekibi, ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkını da kazandı.

Şampiyonluk zaferinin ardından Kütahya Valisi Sayın Musa Işın, sporcular Murat Korkmaz, Mehmet Korkmaz, İbrahim Korkmaz ve Mustafa Bilgili'yi, Antrenör Fatih Kara ile Kulüp Başkanı İsa Kolay'ı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar'ı valilik makamında kabul etti.

Sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden Vali Işın, Avrupa Şampiyonası'nda da aynı azim ve başarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti. - KÜTAHYA