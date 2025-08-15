Kütahya'da Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Kursu Düzenlendi

Kütahya'da Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Kursu Düzenlendi
Kütahya'nın Simav ilçesi Güney beldesinde düzenlenen 'Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımı Kursu'na 14 çiftçi katıldı. Kurs, makinelerin verimliliğini artırmak ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Güney beldesinde 'Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımı Kursu' düzenlendi.

Tohum hazırlama makinelerinin verimliliğini arttırmak, iş güvenliği standartlarını sağlamak ve makine ömrünü uzatmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Güney beldesinde açılan toplam 88 saat süreli "Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımı Kursu"na 14 çiftçi katıldı. Kursta kursiyerlere temel mekanik işlemler, tohum hazırlama makinelerinin bakımı ve ayarları, kaplama yapılacak ürünlerde tohum hazırlama makinelerinin ayarları konularında bilgi verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
