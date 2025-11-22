Haberler

Kütahya'da Hızlı Tren Hatları İçin Esnaftan Talep ve Öneriler Dinlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Balıklı Caddesi esnaflarıyla bir araya gelerek Kütahya'dan geçen hızlı tren hatları hakkında bilgi verdi. Bayırcı, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek durak eksikliği konusunda gerekli düzeltmelerin yapılacağını belirtti.

Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Balıklı Caddesi esnaflarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programda esnafın talep ve önerilerini dinleyen Bayırcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Kütahya'dan geçen hızlı tren hatlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Kahvaltı sonrası konuşan Milletvekili Bayırcı, Ankara-İzmir ve Antalya-İstanbul hızlı tren hatlarının Kütahya güzergahı üzerinden geçmeye devam ettiğini belirterek, Alayunt bölgesinin bu hatlar için sabit durak olarak korunduğunu ifade etti.

"Kütahya durağı haritalarda eksik gösterilmişti, düzeltilmesini talep ettik"

Bayırcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan bazı haritalarda Kütahya durağının eksik gösterildiğini belirterek şunları söyledi: "Ankara-İzmir hattında durak konusunda kafa karışıklığı oluşturan bir durum vardı. Daha önce burada bir durak olacağı söylenmişti. Biz de hemen Bakanlıkla görüşerek durumu netleştirdik ve durağı garanti altına aldık. Antalya-İstanbul hattında zaten Kütahya-Alayunt durağı mevcut. Ancak Bakanlığın yayımladığı haritalarda 'Alayunt-Kütahya' ifadesi belirtilmediği için yanlış bir algı oluştu. Bu eksikliğin giderilmesi için gerekli talebi ilettik."

Milletvekili Bayırcı, hızlı tren hatlarının doğası gereği çok fazla dolambaçlı güzergahlar izleyemediğini, bu nedenle Alayunt'un en uygun durak noktası olduğunu kaydetti.

"İzmir'e de aktarmalı şekilde ulaşım mümkün olacak"

Her iki hızlı tren hattının da Kütahya'dan geçtiğini vurgulayan Bayırcı, vatandaşların Kütahya'dan İzmir'e de ulaşabileceğini belirterek, "İlerleyen süreçte aktarma bağlantılarıyla İzmir yönüne de seyahat mümkün olacak. Bu konuda gerekli koordinasyon sağlanacak" dedi.

"Esnafımızın görüşleri bizim için kıymetli"

Programın ardından esnafla bir süre sohbet eden AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, misafirperverlikleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Değerli esnafımızın daveti üzerine güzel bir kahvaltı programında bir araya geldik. Görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Bizleri ağırlayan tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, Rabb'imden birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif ! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran 'faşist' diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi

Görüşmeye damga vuran faşist diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi

IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.