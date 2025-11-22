Kütahya'da Hızlı Tren Hatları İçin Esnaftan Talep ve Öneriler Dinlendi

Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Balıklı Caddesi esnaflarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programda esnafın talep ve önerilerini dinleyen Bayırcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Kütahya'dan geçen hızlı tren hatlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Kahvaltı sonrası konuşan Milletvekili Bayırcı, Ankara-İzmir ve Antalya-İstanbul hızlı tren hatlarının Kütahya güzergahı üzerinden geçmeye devam ettiğini belirterek, Alayunt bölgesinin bu hatlar için sabit durak olarak korunduğunu ifade etti.

"Kütahya durağı haritalarda eksik gösterilmişti, düzeltilmesini talep ettik"

Bayırcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan bazı haritalarda Kütahya durağının eksik gösterildiğini belirterek şunları söyledi: "Ankara-İzmir hattında durak konusunda kafa karışıklığı oluşturan bir durum vardı. Daha önce burada bir durak olacağı söylenmişti. Biz de hemen Bakanlıkla görüşerek durumu netleştirdik ve durağı garanti altına aldık. Antalya-İstanbul hattında zaten Kütahya-Alayunt durağı mevcut. Ancak Bakanlığın yayımladığı haritalarda 'Alayunt-Kütahya' ifadesi belirtilmediği için yanlış bir algı oluştu. Bu eksikliğin giderilmesi için gerekli talebi ilettik."

Milletvekili Bayırcı, hızlı tren hatlarının doğası gereği çok fazla dolambaçlı güzergahlar izleyemediğini, bu nedenle Alayunt'un en uygun durak noktası olduğunu kaydetti.

"İzmir'e de aktarmalı şekilde ulaşım mümkün olacak"

Her iki hızlı tren hattının da Kütahya'dan geçtiğini vurgulayan Bayırcı, vatandaşların Kütahya'dan İzmir'e de ulaşabileceğini belirterek, "İlerleyen süreçte aktarma bağlantılarıyla İzmir yönüne de seyahat mümkün olacak. Bu konuda gerekli koordinasyon sağlanacak" dedi.

"Esnafımızın görüşleri bizim için kıymetli"

Programın ardından esnafla bir süre sohbet eden AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, misafirperverlikleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Değerli esnafımızın daveti üzerine güzel bir kahvaltı programında bir araya geldik. Görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Bizleri ağırlayan tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, Rabb'imden birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." - KÜTAHYA