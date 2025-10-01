Kütahya'da Gazze'ye Destek İçin Köy Ekmekleri Satışı

Kütahya'da Gazze halkına destek olmak amacıyla, hayırseverlerin katkılarıyla kadınlar tarafından fırında pişirilen köy ekmekleri satışa sunuldu.

Anlamlı faaliyet, Hisarcık İlçesi'ne bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mehmet Işık, "İlçemizde 7 Ekim günü düzenlenecek 'Hisarcık Gazze'nin yanında, zulmün karşısında' mottolu hayır çarşısı etkinliğine katkıda bulunmak amacıyla, hayırsever halkımızın destekleriyle mahallemizdeki fırında köy ekmeği yaparak satışa başladık. Halkımızın un ve yakacak yardımları sayesinde, kadınlarımızın özverili çalışmalarıyla fırında pişirdiğimiz köy ekmeklerinin sıcağı sıcağına satışını yapıyoruz. Ekmeklere halkımızdan büyük talep var. Hayırseverlerimizin un destekleri devam ettikçe bizler mahalleli olarak ekmek yapıp satmaya devam edeceğiz. Gazze'de yaşayan mazlum kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilirsek ne mutlu bize" dedi. - KÜTAHYA