Kütahya'da Gazze'ye Destek İçin Köy Ekmekleri Satışı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Gazze halkına destek amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla kadınlar tarafından yapılan köy ekmekleri satışa sunuldu. Mahalle muhtarı, ekmek satışların devam edeceğini belirtti.

Kütahya'da Gazze halkına destek olmak amacıyla, hayırseverlerin katkılarıyla kadınlar tarafından fırında pişirilen köy ekmekleri satışa sunuldu.

Anlamlı faaliyet, Hisarcık İlçesi'ne bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mehmet Işık, "İlçemizde 7 Ekim günü düzenlenecek 'Hisarcık Gazze'nin yanında, zulmün karşısında' mottolu hayır çarşısı etkinliğine katkıda bulunmak amacıyla, hayırsever halkımızın destekleriyle mahallemizdeki fırında köy ekmeği yaparak satışa başladık. Halkımızın un ve yakacak yardımları sayesinde, kadınlarımızın özverili çalışmalarıyla fırında pişirdiğimiz köy ekmeklerinin sıcağı sıcağına satışını yapıyoruz. Ekmeklere halkımızdan büyük talep var. Hayırseverlerimizin un destekleri devam ettikçe bizler mahalleli olarak ekmek yapıp satmaya devam edeceğiz. Gazze'de yaşayan mazlum kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilirsek ne mutlu bize" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
