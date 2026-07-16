Haberler

Kütahya'da ÇOGEP projesi kapsamında 'Hentbol Kursu'

Kütahya'da ÇOGEP projesi kapsamında 'Hentbol Kursu'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da ÇOGEP projesi kapsamında düzenlenen hentbol kursu, Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir tarafından ziyaret edildi. Protokol üyeleri, gençlerin sporla gelişimine vurgu yaparak öğrencilere forma, spor ayakkabısı ve antrenman malzemeleri hediye etti.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Hayallerine Emniyetle Birlikte Adım At" Projesi kapsamında düzenlenen hentbol kursu, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir tarafından ziyaret edildi.

Çocuk ve gençlerin fiziksel gelişimlerini desteklemek, disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen hentbol eğitimlerine katılan öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, sporun bireysel gelişim ve sosyal hayattaki önemine dikkat çekti.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, gençlerin sporla iç içe büyümesinin hem sağlıklı yaşam hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmaları açısından önemli olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında kursiyerlerin eğitimlerini daha verimli sürdürebilmeleri amacıyla temin edilen forma takımları, spor ayakkabıları, spor çantaları ve çeşitli antrenman malzemeleri de öğrencilere hediye edildi. Dağıtılan ekipmanların kurs süresince öğrenciler tarafından kullanılacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

Kılıçdaroğlu temizliğe devam ediyor! 8 isim daha görevden alındı
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

Öfkesi hiç dinmedi, kardeşini vahşice katletti
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına alınmıştı! Levent Üzümcü hakkında karar verildi
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu