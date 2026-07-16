Kütahya'da ÇOGEP projesi kapsamında 'Hentbol Kursu'

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Hayallerine Emniyetle Birlikte Adım At" Projesi kapsamında düzenlenen hentbol kursu, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir tarafından ziyaret edildi.

Çocuk ve gençlerin fiziksel gelişimlerini desteklemek, disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen hentbol eğitimlerine katılan öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, sporun bireysel gelişim ve sosyal hayattaki önemine dikkat çekti.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, gençlerin sporla iç içe büyümesinin hem sağlıklı yaşam hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmaları açısından önemli olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında kursiyerlerin eğitimlerini daha verimli sürdürebilmeleri amacıyla temin edilen forma takımları, spor ayakkabıları, spor çantaları ve çeşitli antrenman malzemeleri de öğrencilere hediye edildi. Dağıtılan ekipmanların kurs süresince öğrenciler tarafından kullanılacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı