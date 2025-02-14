Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, önemli gündem maddeleri görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri, alınan kararların bölge sanayisi için faydalı olmasını diledi.
Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar ve Mesut Yıldırım ile OSB Müdürü Murat Demir katıldı. OSB Müdürü Murat Demir tarafından gündem maddeleri arz edildikten sonra, gündeme ilişkin kararlar alınarak toplantı tamamlandı.
Yapılan açıklamada, "Alınan kararların Kütahya 30 Ağustos OSB ve bölge sanayisi adına hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - KÜTAHYA