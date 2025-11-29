Haberler

Kusurlu Ayakkabı Alışverişinde Tüketici Hakları Hatırlatması

Güncelleme:
Eskişehir Ayakkabıcılar Odası'nın eski başkanı Nejat Madenoğlu, ayakkabılar için garanti sürelerinin bulunduğunu ve kusurlu ürünlerde Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurulması gerektiğini belirtti. Tüketicilerin fiş ve faturalarını saklamalarını, ürün değişimi yapılmadığında haklarını sonuna kadar aramalarını önerdi.

Eskişehir Ayakkabıcılar Odası'nın eski başkanı ve esnaf Nejat Madenoğlu, her ayakkabının belli bir süre garantisi olduğunu söyleyerek, kusurlu ürünü değiştirmeyen firmalarla ilgili Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurulması gerektiğini ifade etti.

Havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı ve giyim tercihleri değişiyor. Vatandaşların kimisi eski kışlık ayakkabılarını ve botlarını tamir ettirirken, kimisi de yenisini almayı tercih ediyor. Ancak, zaman zaman kusurlu ürün satışı gerçekleştirilebiliyor. Eskişehir Ayakkabıcılar Odası'nın eski başkanı ve esnaf Nejat Madenoğlu, bu konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Vatandaşların böyle durumlarda ayakkabıdan vazgeçmemelerini öneren Madenoğlu, her ürünün belli bir garanti süresi olduğunu hatırlattı. Madenoğlu, firmaların fiş ve fatura ile değişim yapmaması halinde ise Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurulması gerektiğini vurguladı.

"Fiş ve faturayı mutlaka saklayın"

Ayakkabıların 2 seneye yakın garanti süreleri bulunduğunu belirten Nejat Madenoğlu, "Ayakkabıyı aldığınız zaman, fişini ve faturasını mutlaka saklayın. Bir sorun olduğunda firma ürünü değiştirmiyorsa fişiniz, faturanız ve temizlenmiş ayakkabınızla birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmalısınız. Ayakkabıyı pis ve çamurlu götürmeyin, temizleyin ve hatasını gösterin. Tüketici Hakem Heyetindeki bilirkişi arkadaş gerekli kararı verecektir" dedi.

"Kusurlu olan ayakkabınızı bırakıp firmaları sevindirmeyin"

Madenoğlu, sözlerinin devamında, "Sakın ayakkabınızı orada bırakıp firmaları sevindirmeyin. Firmalar, sürekli olarak 'tüketici hatasıdır' şeklinde cevaplarla itiraz ederler ve ayakkabıyı bırakan müşterilerin sayısı arttıkça kara geçerler. Bu yüzden konunun arkasını takip edin. Mesela 4-5 ayda tabanı delinen bir ayakkabıda siz haklısınızdır. Bu noktada kesinlikle imalat hatası veya başka bir kusur vardır. Bilirkişi bu hatayı tespit eder, gerekli yazışmaları yapar ve sonuç olarak ya paranızı geri alırsınız ya da yeni bir ayakkabı alırsınız" ifadelerini kullandı.

"Hakkınızı sonuna kadar arayın"

Bazı firmaların 6 ay garanti, ayakkabının yanında farklı bir ürün satın alınması halinde ise 2 yıl şartsız garanti vermesiyle ilgili de konuşan Madenoğlu, şunları söyledi:

"Bu, ürünü satmak için yapılmış bir taktiktir. Benim bildiğim kadarıyla ayakkabının 6 ay değil, 2 yıl garantisi vardır ve 1 yıl içinde muhakkak değiştirmek zorundadırlar. Hakkınızı sonuna kadar arayın. Bunu sadece ayakkabılar için değil, tüm tüketim malları için söylüyorum. Hatanın sizde değil, fabrikada olduğunu düşündüğünüz her konuda muhakkak Tüketici Hakem Heyetleri'ne müracaat edin ve kendinizi koruyun." - ESKİŞEHİR

