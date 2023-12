Kuşadası Ticaret Odası Başkanı: 2024 Turizm Sezonundan Yüksek Beklentilerimiz Var

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; 2023 sezonunu değerlendirdiği açıklamasında, 2024 yılında turizm sezonundan beklentilerin yüksek olduğunu söyledi.

Akdoğan, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada; "2023 yılı başında yaşadığımız büyük deprem, hepimizde derin üzüntü oluşturdu. Aynı zamanda depremin etkisi özellikle Avrupa pazarında belirsizlik oluşturdu. Bu durum erken rezervasyonları etkilese de daha sonrası özellikle Kuşadası için iyi bir sezon olarak devam etti" dedi.

"Limanımızda rekora koştuk"

Akdoğan konuşmasının devamında "2023'de limanımız da rekora koştuk. Filistin Gazze'de yaşanan savaş nedeniyle son zamanlarda Mısır üzerinden gelen gemilerde iptaller olmasına rağmen, yıl boyunca limanımızda 521 gemiyi ağırladık. Kruvaziyer gemiler ve feribotlarla 900 binin üzerinde yolcu girişi oldu ve bu sayı gemi personelleriyle birlikte milyonu geçmiş durumda. 2024 yılı için ise liman rezervasyonlarımız şu an da 2023'ten daha iyi görünüyor. Genel olarak Kuşadası eski günlerine dönmeye, tercih edilen bir lokasyon olmaya devam ediyor.İç ve dış pazarın ilçemize ilgisi şu an için iyi görünüyor, ancak her zaman söylediğimiz gibi turizm sektörü yaşanan ve yaşanabilecek ekonomik, siyasi gelişmelerden, her türlü olumsuzluktan ilk etkilenen sektörlerin başında geliyor. İsrail- Filistin savaşı nedeniyle, 2023 den çok daha iyi geçmesini beklediğimiz 2024 için yine de soru işaretleri var. Rusya-Ukrayna savaşı da ne yazık halen devam ediyor. Enflasyon, maliyetlerdeki artışlar tüm sektörler için çok önemli. 2024 sezonun daha iyi geçeceğini öngörüyor olsak da, bu unsurları da dikkate alarak sezona girmeliyiz" açıklamasında bulundu.

"Kuşadası'na ilgi çok fazla"

"2024 sezonu için turizm trendlerini de takip ederek yatırımlarımızı ve tanıtımlarımızı yönlendirmeliyiz" şeklinde sözlerini sürdüren Akdoğan, "Turizm sektöründe değişen trendler var, biz de sezonu 12 aya yaymak için takip etmeliyiz. Son yıllarda sağlık ve gastronomi konularında ciddi bir yükseliş var. Biz Ticaret Odası olarak tanıtımlarımızda turizm çeşitliliğimizi öne çıkararak, sezonu 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Bu yıl stant alarak katıldığımız TTI İzmir'de çok başarılı bir fuar geçirdik. İnsanların Kuşadası'na ilgisi çok fazla" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasının sonunda; 2024'ün tüm dünyada savaşların ve ekonomik belirsizliklerin sona ereceği, sağlıkla, barışla geçen, beklenen üstünde bereketli bir yıl olması temennileriyle herkesin yeni yılını kutladı. - AYDIN