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Kuşadası Belediye Başkanı CHP'nin Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesini İmzaladı

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP tarafından hazırlanan 'CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı. Başkan Günel, belgeyle kadın çalışanların daha da güçleneceğini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından hazırlanan 'CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı. Daha önce de Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı olan CEMR Protokolü'nü kabul ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Belediyemizin çalışma koşullarında kadın personellerimiz için her zaman pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Bu belgeyle kadın çalışanlarımız daha da güçlenecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında başlatılan bir çalışmayla 'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi' hazırlandı. Belge, daha sonra CHP'li yerel yönetimlere gönderildi. Başkan Ömer Günel de belgeyi imzalayarak Kuşadası Belediyesi'nin yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Politika Belgesine göre CHP'li belediyeler, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesini (ILO 190) uygulayacak, çalışanlarına cinsiyet eşitliği eğitimi verecek, şiddet mağduru çalışanı gözeterek hukuki ve psikolojik destek sağlayacak ve yüzde 50 cinsiyet kotası hedefleyecek.

Kuşadası'nda toplumsal hayatın her alanında kadın ve erkek eşitliğini savunduklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Geçtiğimiz yıl Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartına imza atmıştık. Daha sonra belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Eşitlik Birimi kent sakini kadınlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek şiddete karşı bilgilendirme ve anket çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Şimdi de CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesine imza attık. Kadınların her alanda kendilerini ispatladıklarını, en zorlu işlerin üstesinden gelebilecek güce ve yeteneğe sahip olduklarına inanıyorum. Toplumun gelişmesinde ve dönüşmesinde kilit rol oynayan kadınlar, belediyemizde de yönetici ve müdür başta olmak üzere birçok farklı pozisyonda görev yapıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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