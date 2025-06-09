Kurban Bayramı Tatilinin Son Gününde Dönüş Yoğunluğu

Kurban Bayramı Tatilinin Son Gününde Dönüş Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin son gününde yola çıkarak dönüşe geçen bazı tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Otoyolun İstanbul istikametinde oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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