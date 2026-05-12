Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da sevk noktalarında yoğun mesai

Güncelleme:
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine yönelik denetimler Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda başladı. Denetimler sırasında hayvanların pasaportları, küpeleri ve sağlık raporları inceleniyor. İlgili yetkililer, vatandaşları kurbanlık alımlarında belgeleri kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine yönelik denetimler başladı. İstanbul'a giriş yapan kurbanlık hayvanlar, Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda ekipler tarafından tek tek kontrol edildi. Yol kontrolleri kapsamında hayvanların küpeleri, pasaportları ve veteriner sağlık raporları incelendi.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Suat Parıldar, 2026 yılı itibarıyla kontrollerin başladığını belirterek, geçtiğimiz yıl İstanbul'a yaklaşık 60 bin büyükbaş ve 81 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevki gerçekleştirildiğini söyledi. Parıldar, 2025 yılında kent genelinde yaklaşık 80 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş hayvanın kurban ibadeti kapsamında kesildiğini ifade ederek bu yıl da benzer rakamların beklendiğini kaydetti.

Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun çalışmalarına da değinen Parıldar, geçici kurban satış ve kesim alanlarına belge verilirken hijyen, sağlık ve hayvan refahı kriterlerinin titizlikle incelendiğini belirtti. Kesim alanlarında vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı ve uygun şartlarda yerine getirebilmeleri için gerekli tüm şartların denetlendiğini aktardı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Parıldar, kurbanlık alımlarında kulak küpesi, pasaport ve veteriner sağlık raporlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Parıldar, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
