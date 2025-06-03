Kurban Bayramı Öncesi Hartlap Bıçaklarına Yoğun Talep

Kurban Bayramı Öncesi Hartlap Bıçaklarına Yoğun Talep
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Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü Hartlap bıçaklarına Kurban Bayramı öncesinde artan talep nedeniyle ustalar yoğun bir şekilde üretim yapıyor. El işçiliğiyle üretilen bu bıçaklar, hem vatandaşlar hem de kasaplar tarafından tercih ediliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü Hartlap bıçaklarına talep arttı.

Kahramanmaraş'ın tescilli ürünü Hartlap bıçaklarında bayram mesaisi başladı. El işçiliğiyle üretilen bıçaklara yurt içinden gelen yoğun talep üzerine ustalar gece gündüz üretim yapıyor. Kent merkezine bağlı Hartlap Mahallesi'nde yüz yıllardır süregelen bıçakçılık geleneği, Kurban Bayramı öncesinde yeniden yoğunlaştı. Tescillenen Hartlap bıçakları, et işleme kalitesi ve uzun ömürlü kullanımıyla ülke genelinde vatandaşların yanı sıra kasaplar tarafından da tercih ediliyor. Kurban kesimi için uygun bıçak tercihinin hem dini vecibeler hem de hayvan sağlığı açısından önemli olduğunu belirten ustalar, vatandaşları kalitesiz ve taklit ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Bıçakçılardan Bahattin Çelik, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve vatandaşlarımız bıçaklarını bilemeye getiriyor. Aynı zamanda yeni bıçaklar da alınıyor. Özel bir şekilde bıçaklar iş yerlerinde keskinletiliyor. Bunun yanında şiş ve gerekli ekipmanlar da müşterilerin tercihi konumunda. Bizim Hartlap bıçakları coğrafi işaretlidir. Müşterilerimizin isteğine göre kaliteli bıçaklarımızı da satışa sunuyoruz" dedi.

Bıçak ustası Ejder Biber ise, "Ben yaklaşık 67 yıldır aynı yerde bu işi yapıyorum. Ekmeğimi bu işten kazanıyorum" şeklinde konuştu.

Bayrama hazırlık için bıçakçıya geldiğini belirten vatandaşlardan Ökkeş Maraşlı ise, bıçakları bilettiklerini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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