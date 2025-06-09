Kurban Bayramı'nda Saros Körfezi'ne Akın

Kurban Bayramı'nda Saros Körfezi'ne Akın
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Kurban Bayramı tatilinde Edirne'nin Saros Körfezi kıyıları tatilcilerle dolup taştı. Sıcak havaların etkisiyle tatilciler denizde ve plajlarda keyifli anlar geçirdi.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Edirne'nin Saros Körfezi kıyılarına akın etti. Bayram tatilinin ilk günlerinden itibaren sıcak havanın da etkisiyle Saros Körfezi sahilleri dolup taştı.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yüzlerce İstanbullu ve çevre iller ile komşu ülkelerden gelen vatandaşlar Edirne'de denizin keyfini çıkartmak için sahillere akın etti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte körfez kıyılarında yoğunluk yaşandı. Tatilciler, bayramın keyfini denizin serin sularında çıkarırken, sahillerde renkli görüntüler oluştu. Plajlar tamamen dolarken, birçok vatandaş güneşin tadını çıkardı, çocuklar kumda oynadı, gençler ise denizde eğlendi.

Bölgedeki işletmeler, bayram yoğunluğundan oldukça memnun olduklarını belirtti. Şehir dışından gelen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle, sahil yollarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Bayram tatili nedeniyle Saros Körfezi sahilleri en yoğun günlerini yaşadı.

Vatandaşlar sahillerin oldukça yoğun olduğunu ve güzel bir tatil geçirdiklerini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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