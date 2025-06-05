Kurban Bayramı'nda Bolu Terminali'nde Yoğun Bilet Talebi

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanmaya başladı. Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar ve öğrenciler, terminale akın etti. Kurban Bayramı için ailesinin yanına gidecek olan Arda Yıldırım, "Normalde 350 lira olan bilet, bir anda 500 lira olmuş, zor bilet bulabildim" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 4 gün sürmesi nedeniyle şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Bayram nedeniyle otobüs firmalarının sefer sayıları artarken, tüm otobüsler tam kapasite yola çıktı. Firmalar, yoğun talep nedeniyle ek seferler düzenleyerek vatandaşların mağdur olmaması için önlem aldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan uygulamada, otobüsleri tek tek kontrol ederek sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, memleketine gitmek için zor bilet bulduğunu söyleyen Arda Yıldırım, "Normalde 350 lira olan bilet, bir anda 500 lira olmuş, Bilet bulamasaydım memlekete gidemeyecektim" ifadelerini kullandı. Terminaldeki yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar sürmesi bekleniyor.

"Büyük bir yoğunluk var"

Otobüs firması yetkilisi Cumhur Güney, büyük bir yoğunluk olduğunu söyleyerek, "Şu an öğrencilerimizi gönderiyoruz, ailelerine kavuşturuyoruz. Büyük bir yoğunluk var. Aile olarak gidenler de var. Trafik de mevcut. Sabırlı olmamız, biraz beklememiz gerekiyor. Yolcular, yollar kalabalık olacak diye tedirgin oluyor. Herkesi sevdiğine kavuşturmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yoğunluk nedeniyle bilet bulamama ihtimali de var ancak bilet almak isteyenler, gelip otogardan bilgi alarak yardımcı olunabiliyor. İstanbul, Ankara, İzmit, Sakarya, Adana, Hatay, Antalya, Bodrum ve İzmir gibi şehirler yoğun talep alıyor. Özellikle öğrencilerden dolayı bu bölgelere gidişler fazla" dedi.

"Otobüs firmaları zam yapmış"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde hazırlık sınıfı öğrencisi Arda Yıldırım ise bilet fiyatlarının arttığını belirterek, "Karabük'te yaşıyorum. Bayramda ailemle birlikte olmak için yola çıkıyorum ve çok mutluyum. Uzun zamandır annemi ve babamı görmemiştim. Ancak fiyatlar normal döneme göre biraz daha pahalı. Otobüs firmaları zam yapmış. Normalde 350 lira olan bilet, bir anda 500 lira olmuş. Birkaç gündür bilet arıyordum, bugün bir kişi seferini iptal etmiş, o sayede yer bulabildim. Yoksa memlekete gidemeyecektim" ifadelerini kullandı. - BOLU