Kula'da Kavun Hasadı Protokolle Gerçekleştirildi
Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen kavun hasadı programına Kaymakam ve ilçe protokolü katıldı. Çiftçilerle birlikte hasadı paylaşmanın mutluluğu yaşandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde protokolün katılımıyla kavun hasadı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nde kavun hasadı yapıldı. Düzenlenen hasat programına Kula Kaymakamı Talha Altuntaş'ın yanı sıra ilçe protokol üyeleri de katıldı. Ayvatlar Mahalle Muhtarı Ali Uğurlu, köyde üretim yapan çiftçilerle birlikte hasadı protokol üyeleriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Köyümüzdeki çiftçilerimizle birlikte kavun hasadını protokolümüzle yapmak istedik. Katılımlarından dolayı Kaymakamımız Sayın Talha Altuntaş ve protokol üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Talha Altuntaş ise üreticiye her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Çiftçimizin her zaman yanındayız. Üreten, alın teriyle toprağı bereketlendiren tüm çiftçilerimizi tebrik ediyor, bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayvatlar'da gerçekleştirilen kavun hasadı, üreticiler ile protokol üyelerini bir araya getirerek bereketli sezonun sevincini paylaştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
