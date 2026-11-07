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KUDAKA'nın coğrafi işaretli ürün desteğinde başvuru süresi 20 Kasım'a uzatıldı

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KUDAKA'nın coğrafi işaretli ürün desteğinde başvuru süresi 20 Kasım'a uzatıldı
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KUDAKA'nın coğrafi işaretli ürünlere yönelik mali destek programında başvuru süresi 20 Kasım 2026'ya uzatıldı. Toplam 75 milyon lira bütçeli programda proje başına 2-10 milyon lira destek verilecek; başvurular KAYS üzerinden 20 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Anadolu'dakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programının başvuru süresi uzatıldı. Programa başvurular 20 Kasım 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Toplam 75 milyon lira bütçeye sahip program kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin üretim, işleme, paketleme ve tanıtım kapasitelerinin geliştirilmesi, yerel değerlerin katma değerinin artırılması ve ürünlerin pazara erişim imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Program çerçevesinde proje başına 2 milyon lira ile 10 milyon lira arasında mali destek sağlanacak. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi.

Programın başvuru rehberi, ayrıntıları ve ek belgelerine KUDAKA'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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