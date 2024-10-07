Küba'daki Patlama Sonrası İki Denizci Toprağa Verildi

Küba'da bir tersanede Türk şirkete ait gemide yapılan çalışmalar sonucu yaşanan patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybeden iki denizcinin cenazesi, memleketleri Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinden Küba'ya giden ve buradaki tersanede geçen hafta Türk bir şirkete ait gemide kaynak çalışması sırasında yakıt kazanının patlaması sonucu ağır yaralanan Zonguldaklı denizciler Halil Karadeniz (44) ve Fuat Türkyılmaz (41) yaşam savaşını kaybetti. İşçilerin cenazeleri Küba'dan alınarak memleketleri Karadeniz Ereğli ilçesine getirildi.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morgunda bekletilen işçilerin cenazeleri için ilçeye bağlı Danişmentli köyünde cenaze töreni düzenlendi. Evlerinin önünde helallik alınan işçiler için dualar okundu, köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. İki denizcinin cenazesine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'nın yanı sıra CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinar, siyasi parti temsilcileri ile köy sakinleri katıldı.

Üç çocuk babası Halil Karadeniz ile dört çocuk sahibi Fuat Türkyılmaz'ın çocukluk arkadaşı oldukları, çalışmak için Küba'ya gittikleri öğrenildi. - ZONGULDAK