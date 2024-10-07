Üye Girişi
Haberler

Küba'daki Patlama Sonrası İki Denizci Toprağa Verildi

Küba'daki Patlama Sonrası İki Denizci Toprağa Verildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba'daki bir tersanede Türk şirketine ait gemideki kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan denizciler Halil Karadeniz ve Fuat Türkyılmaz, memleketleri Karadeniz Ereğli'de düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

Küba'da bir tersanede Türk şirkete ait gemide yapılan çalışmalar sonucu yaşanan patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybeden iki denizcinin cenazesi, memleketleri Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinden Küba'ya giden ve buradaki tersanede geçen hafta Türk bir şirkete ait gemide kaynak çalışması sırasında yakıt kazanının patlaması sonucu ağır yaralanan Zonguldaklı denizciler Halil Karadeniz (44) ve Fuat Türkyılmaz (41) yaşam savaşını kaybetti. İşçilerin cenazeleri Küba'dan alınarak memleketleri Karadeniz Ereğli ilçesine getirildi.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morgunda bekletilen işçilerin cenazeleri için ilçeye bağlı Danişmentli köyünde cenaze töreni düzenlendi. Evlerinin önünde helallik alınan işçiler için dualar okundu, köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. İki denizcinin cenazesine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'nın yanı sıra CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinar, siyasi parti temsilcileri ile köy sakinleri katıldı.

Üç çocuk babası Halil Karadeniz ile dört çocuk sahibi Fuat Türkyılmaz'ın çocukluk arkadaşı oldukları, çalışmak için Küba'ya gittikleri öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil Karadeniz Denizcilik zonguldak Karadeniz Ekonomi 3-sayfa Ereğli Yerel Yaşam Kaza Küba

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir? 7 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ekim Çankaya, Beypazarı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu (KIYMALI BÖREK)? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Lale Cangal kimdir? Lale Cangal Cemal Hünal boşandı mı? Discord erişim engeli gelecek mi? BİM banka mı açıyor? BİM Bankası ne zaman açılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.