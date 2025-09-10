Haberler

Küba'da Elektrik Şebekesi 4. Kez Çöktü

Küba'da son bir yıl içinde elektrik şebekesinin 4. kez çökmesi sonucu milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Enerji Bakanlığı ve Ulusal Elektrik Birliği, kesintinin nedenlerinin araştırıldığını açıkladı. Ülke, ekonomik kriz nedeniyle ciddi enerji sorunları yaşıyor.

Küba'da son bir yıl içinde 4'üncü kez elektrik şebekesinin çökmesi sonucu milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

Küba'da son bir yıl içinde 4'üncü kez elektrik şebekesi çöktü. Enerji Bakanlığı ve Ulusal Elektrik Birliği, elektrik şebekesinde tamamen bir kesinti yaşandığını belirterek, kesintinin nedenlerin araştırıldığını ve onarım sürecinin başladığını açıkladı.

Küba'nın petrolle çalışan elektrik santralleri, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan petrol ithalatının azalmasıyla üretimde zorlanırken, ülkenin birçok yerinde günlük 16 saat veya daha uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı Küba, son on yılların en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
