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Kuafördeki yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti

İhlas Haber Ajansı - Mert Taha Varol - Yerel
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Kuafördeki yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti Kadın kuaförünün kapısına giren yılan paniğe neden oldu, yıkan çıkartılamayınca kapı itfaiyeye götürüldü Sivas'ta kadın kuaförünün kapısına giren yılan paniğe neden oldu, yılan çıkartılamayınca kapı itfaiyeye götürüldü.

Kuafördeki yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti

Kadın kuaförünün kapısına giren yılan paniğe neden oldu, yıkan çıkartılamayınca kapı itfaiyeye götürüldü

SİVAS - Sivas'ta kadın kuaförünün kapısına giren yılan paniğe neden oldu, yılan çıkartılamayınca kapı itfaiyeye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre paniğe neden olan yılan operasyonu Sivas'ta şehir merkezi Kümbet Mahallesinde bulunan Nursel Özkan'a ait kadın kuaföründe yaşandı. Mahallede oynayan çocuklar dükkana bir yılan girdiğini fark edince Özkan'ı bilgilendirdi. Dükkanda bulunamayan yılanın alüminyum kapıya girdiği anlaşıldı. Özkan ve müşterileri kapıyı yerinden sökerek dükkandan uzaklaştırdı. Olay yerine çağrılan Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yıkanı çıkartamayınca kapıyı alarak İtfaiye merkezine götürdü. Burada kapıya giren yılan başarılı bir operasyonla zarar görmeden çıkartılarak doğaya salındı. Kapı yerine takıldı.

Özkan, yaşadıkları ilginç durumu şu sözlerle anlattı. "Dün öğleden sonra dükkanda müşterilerim ile ilgileniyordum. İki çocuk gelip kapıyı çaldı. Dükkana yılan girdiğini söylediler. İçeride yılanı bulamadık. Çocuklar kapıda yılanın kaybolduğunu söyledi. Kapıyı söküp dışarıya koyduk. Ters çevirip baktığımızda yılanı gördük. İtfaiyeden yardım istedik. Burada yılanı çıkartamayınca kapıyı merkezlerine götürdüler. Kapının içerisinden yılanı çıkartıp, çıkartırken görüntü ve fotoğraflarını da çektiler. Kapıyı geri getirip taktılar.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Yerel

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