Haberler

KTO organ seçiminde Ömer Gülsoy 60 komite, Ali Alkan 1 komite kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KTO organ seçiminde Ömer Gülsoy 60 komite, Ali Alkan 1 komite kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) organ seçimleri tamamlandı; kesin olmayan sonuçlara göre 61 komitenin 60'ını mevcut Başkan Ömer Gülsoy kazandı, Ali Alkan 1 komitede başarı sağladı. Seçim sonrası Gülsoy, sonucun Kayseri ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) organ seçimleri tamamlanırken kesin olmayan sonuçlara göre 61 komitenin 60'ını mevcut Başkan Ömer Gülsoy kazandı.

Dünya Ticaret Merkezi'nde mevcut Başkan Ömer Gülsoy ile başkan adayı Ali Alkan arasında yapılan seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre seçime gidilen 61 komitenin 60'ında Ömer Gülsoy galip çıkarken, diğer başkan adayı Ali Alkan ise 1 komitede başarı sağladı. Seçimlerin Kayseri ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Güzel bir günde, güzel bir atmosfer içerisinde iş dünyamızın temsilcilerinin katılımıyla, nezaket içerisinde Kayseri'mize yakışır güzel bir seçim geçirdik. Kayseri Ticaret Odası'nın 61 komitesinde, komitede çalışacak arkadaşların seçimi gerçekleşmiş oldu. Katılan, oy kullanan üyelerimize, gelemeyen üyelerimize, gıyabımızda dua eden bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Sonuç olarak da 61 komitenin 60'ını aldık, 1 komitemiz de dışarıda. Ama hiçbir zaman ayrıştırmak değil, onlar da bizim üyelerimiz, bağrımıza basacağımız arkadaşlar. Komitede çalışan, kazanan arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Kayseri'mize, ticaret odamıza, üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok

Olan bitene daha fazla dayanamadı: Lig nasıl devam edecek?

Mezarlıkta bıçaklanan zihinsel engelli Fehmi Lup'un şüphelisi 3 yıl sonra tutuklandı

Mezarlıkta katledilmişti! Fehmi'nin katili yıllar sonra bulundu
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı

7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı! İşte o isimler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu

AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü 'Yok artık' dedirtti

Hayrına simit dağıttı, ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış

Fon vurgunu yapanlardan biri de bu! Karı-koca beraber götürmüşler
Ankara'da drenaj çalışmasında facia! Mahalle muhtarı göçükte can verdi

Bir anda göçük oldu! Mahalle muhtarı toprak altında kaldı
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Usta ellerin becerisi geleceğin tasarımıyla buluştu
Google'dan istenmeyen kişisel veriler için Türkiye'ye özel başvuru yolu! 30 gün süresi var

Google'dan Türkiye'ye özel başvuru yolu! 30 gün süresi var