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KTO Başkanı Gülsoy: Türkiye-Galler maçı Kayseri'nin ekonomisine katkı sağlayacak

KTO Başkanı Gülsoy: Türkiye-Galler maçı Kayseri'nin ekonomisine katkı sağlayacak
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye-Galler maçının Kayseri'de oynanmasının şehrin ekonomisine, turizmine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Maç öncesinde yapılan açıklamada, gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması gerektiği vurgulandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye- Galler maçının Kayseri'de oynanmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teşekkür ederek, maçın kentin ekonomisini de katkıda bulunduğunu kaydetti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yarın Kayseri'de oynanacak Türkiye- Galler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kayseri'de oynanacak maçın kentin ticaretine, ekonomisine, tanıtımına, turizmine ve her türlü gelişimine de katkı sunacağını kaydeden Gülsoy, "Cumartesi günü Galler ile önemli bir maçımız var. Bu da Kayseri'mizde organize ediliyor. Güzel bir maç olmasını temenni ediyorum ve milli takımımıza da başarılar diliyorum. Bu organizasyon bizim için çok önemli ve gurur verici. Güzel bir stadımız var. Güzel bir atmosferde güzel bir maç olacak. Buradaki önemli olan şey de, bu maçın şehrimizin ticaretine, ekonomisine, tanıtımına, turizmine ve her türlü gelişimine de katkı sunacak diye bekliyoruz. A'dan Z'ye en küçük esnafından en büyük esnafına kadar faydası olacak. Çünkü il dışından ve yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz var. Bize de çok görev düşüyor. Tüm vatandaşlarımıza görev düşüyor. Gelenleri nezaketli bir şekilde karşılamak, nezaketli bir şekilde de yolcu etmek gerekiyor. Kayseri'nin güzelliklerini, gastronomisine ve turizmini de yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Burada hizmet sektörüne de büyük iş düşüyor. Çünkü gelen misafirlerimizi burada en iyi şekilde ağırlayıp en iyi şekilde göndermek gerekiyor. Bu yüzden gelenlerin iyi intibalar ile ayrılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür organizasyonların devam etmesini diliyorum"

TFF'ye teşekkür eden Gülsoy, "Bu etkinlik önemlidir. Şehrin tanıtımına müthiş bir katkı verecek. Otellerin çoğunun dolu olduğunu ve maç biletlerinin tamamen satıldığını biliyoruz. 32 bin kapasiteli stadımızda güzel bir atmosferde güzel bir maç olmasını diliyorum. Bu organizasyonların devam etmesini de diliyorum. Bunun içinde bir sınavdan geçeceğiz. O yüzden bunu en güzel şekilde hem galip gelerek hem misafirlerimizi nezaketli bir şekilde ağırlayıp yerlerine sağ salim gitmelerini sağlayabilmeliyiz. Bu organizasyonda emeği geçen, milli maçımızın Kayseri'mizde yapılmasında emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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