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KSBÜ ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle adli entomoloji semineri düzenlendi

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü ve Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü iş birliğiyle, "Adli Entomoloji ve Adli Entomotoksikolojik Yaklaşımlar" isimli seminer düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halide Nihal Açıkgöz'ün Germiyan Kampüsü konferans salonunda gerçekleştirdiği seminere, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Gökhan Bayramoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Derya Berikten, öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

Adli Bilimler Bölümü öğrencilerinin adli biyolojide spesifik alanlar kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerde, entomolojinin adli olaylar özelinde kullanım alanları, çürümüş cesetlerde ölüm yaşı tayini ve ölümün nedenlerinin araştırılmasında entomotoksikolojik analizlerin etkileri ile ilgili olgu sunumları yapıldı.

Seminerden ötürü Doç. Dr. Açıkgöz'e teşekkür plaketi takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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