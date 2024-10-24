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Kruvaziyer Gemileri Kuşadası Limanı'nda

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer gemisi demirleyerek toplam 8 bin 524 turist ve 3 bin 497 mürettebat getirdi. Turistler, esnafın yüzünü güldürürken, bazıları Efes ve Meryem Ana'yı ziyaret etti.

Dev kruvaziyerler Kuşadası Limanı'na demirledi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer gemisi, toplam 8 bin 524 turist ile 3 bin 497 mürettebat getirdi. Kentin turistik çarşılarında alışveriş yapan turistler esnafın yüzünü güldürdü.

Akdeniz'in en hareketli limanlarından biri olan Kuşadası'na bu sabah Malta bayraklı Celebrity Silhouette, Hollanda Bayraklı Nieuw Statendam, Bahama Bayraklı Norwegian Dawn ve Seabourn Encore adlı kruvaziyer gemileri yanaştı. Dört gemi ilçeye, büyük bölümü ABD'li ve Alman olan 8 bin 524 turist ile 3 bin 497 personel getirdi. Gemiden inen yolcular, folklor gösterileri eşliğinde karşılandı. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana'ya gitmek üzere otobüslerle kentten ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu. Kuşadası'nda özellikle ekim ayının kruvaziyer sezonu açısından bereketli geçmesi, esnafın da yüzünü güldürdü.

Kruvaziyer Gemileri Kuşadası Limanı'nda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - Yerel

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