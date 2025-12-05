Hurma Üreticileri: "Kesinlikle Destek Yok, Böyle Giderse Keseceğiz Ağaçlarımızı"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz yıl don olayından etkilenen hurma ağaçlarından verim alamayan üreticiler kendilerine destek verilmediğini söyledi. Üretici Fikret Temizkan, "Kesinlikle destek yok. Böyle giderse son vereceğiz keseceğiz ağaçlarımızı" derken Hacı Hüseyin Ateş ise, "Bütün meyveler destek aldı hurma maalesef destek alamadı donda etkilendi. Bütün köy halkının geçim kaynağı buydu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 36 ili etkileyen don olayından etkilenen Adana'nın Kozan ilçesi Çürüklü ve Kuyubeli Mahallesi'nde hurma üreticileri hurmaya destek verilmediğini belirttiler. Bölgenin geçim kaynağı olduğunu ifade eden üreticiler, dondan etkilenen birçok ürüne destek verildiğini ancak hurmaya verilmediğini belirterek, destek talebinde bulundu. Üretici Fikret Temizkan, şunları söyledi:

"Kozan Çürüklü Mahallesi'nde hurmacılık yapmaktayım 15 yıldan beri. Fakat bu yıl don olduğu için hiçbir verim alamadık. Bütün narenciyelere destek verildi fakat hurmaya kesinlikle destek alamadık. Bunun gübresi, mazotu bütün hepsi kesemizden çıktı fakat bir kuruş sağlayamadık. Ne yapacağız, bu çiftçinin hali ne olacak? Geçim kaynağımız hurma ama bu yıl için hiç 3-4 ton hurma oldu 40 dönüm yerden. Ama bu yıl için ne yapacağız devletimizin haberinin olmasını istiyorum. Kesinlikle destek yok. Böyle giderse keseceğiz ağaçlarımızı."

Hacı Hüseyin Ateş ise şunları söyledi:

"Biz hurma yetiştiricisiyiz burada Çürüklü Köyü'nde. Bizim geçim kaynağımız hurma. Bütün meyveler destek aldı hurma maalesef destek alamadı donda etkilendi. Bütün köy halkının geçim kaynağı buydu. Maalesef biz destek alamadık, bütün ağaçlara verildi. Biz bunun kurusunu yapıyorduk hatta dış ülkelere bile gönderiyorduk. Maalesef bu sene kurutamadık geçim kaynağımız buydu ne yapacağız bilmiyorum. Bunun gübresi, budaması, işçiliği eksiye düştük yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Masraflarımız çok hesap etsek iş içinden çıkamayız, gübresiymiş, sulamasıymış, budamasıymış bayağı bir zor. Don vurmadan önce çok iyiydi mesela benim bahçem vardı bu sene her şeyimi ona bağladım her şey gitti dondan hiçbir şey alamadık. Maalesef borcum var tabii ki gübre attık mesela tonlarca gübre atıyoruz gübrenin bile parasını veremedik. Yapacak bir şey yok böyle giderse her sene destek alamazsak bu hurmadan keseceğiz başka bir meyve ekeceğiz."

Üretici Sıdıka Nergiz ise, "Bizim geçimimiz hurma. Bu sene don vurdu, geçim kaynağımız gitti yani, ne yapmamız gerek? Don desteği verilmedi. İşimiz Allah'a kaldı. Eşim nerede bir iş olursa orada taş duvar yapıyor yani yevmiyeye gidiyor oradan bir şey alırsa geçiniyoruz onunla. Çok zor durumdayız. Destek verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.