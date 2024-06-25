Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü'ne yeni atama

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Volkan Aydın, yeni görevine başladı. Daha önce Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Marmaris Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanarak görevine resmen başladı.

Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Volkan Aydın, 1984 yılında Erzurum Tortum'da doğdu. 2007 yılında Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olan Aydın, 2009 yılında Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nde Ağaçlandırma Şefi olarak göreve başladı. 2011-2014 yılları arasında Erzurum OBM Sarıkamış OİM Sarıkamış İşletme Şefliği görevini yürüttü. 2014-2020 yılları arasında Aydın OİM Kuşadası Orman İşletme Şefi olarak görev yaptı. 2020-2024 yılları arasında Marmaris Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra, 24 Haziran 2024 tarihi itibariyle Köyceğiz Orman İşletme Müdürü olarak göreve başladı. Volkan Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ziyarete OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Köyceğiz Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cengiz Cihan da katıldı ve Aydın'a başarı dileklerini ilettiler. - MUĞLA