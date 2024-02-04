Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emekliye Ayrıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde emekliye ayrılan Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya törenle uğurlandı.

Milli eğitim camiasına uzun yıllarını verdikten sonra emekliye ayrılan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya'ya okul müdürleri ve daire personelinin katılımı ile Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından plaket takdim edildi. Düzenlenen plaket töreninde Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, emekli olan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya için Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı birimlerinde kırk üç yıllık görev süresi boyunca verdiği hizmetler için teşekkür ederek görevini başarıyla tamamladığını belirtti. Bu görevi sırasında kendileri ile uyum içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan emeklilik hayatında da huzur ve esenlikler diledi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya da, "Şahsıma karşı göstermiş olduğunuz işbirliği ve nezaketten dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi. - MUĞLA