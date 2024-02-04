Üye Girişi
Haberler

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emekliye Ayrıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde emekliye ayrılan Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya törenle uğurlandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, Sağırkaya'ya hizmetleri için teşekkür etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde emekliye ayrılan Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya törenle uğurlandı.

Milli eğitim camiasına uzun yıllarını verdikten sonra emekliye ayrılan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya'ya okul müdürleri ve daire personelinin katılımı ile Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından plaket takdim edildi. Düzenlenen plaket töreninde Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, emekli olan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya için Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı birimlerinde kırk üç yıllık görev süresi boyunca verdiği hizmetler için teşekkür ederek görevini başarıyla tamamladığını belirtti. Bu görevi sırasında kendileri ile uyum içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan emeklilik hayatında da huzur ve esenlikler diledi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Sağırkaya da, "Şahsıma karşı göstermiş olduğunuz işbirliği ve nezaketten dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köyceğiz Muğla Tören Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü? Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title