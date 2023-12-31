Köyceğiz'de Yılın Son Günü Sakin Geçiyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yılın son günü sakin bir şekilde yaşanıyor.

Sakin şehir unvanlı Köyceğiz, güne parçalı bulutlu bir hava ile başlarken, hava sıcaklığını çok düşük olmaması sebebiyle vatandaşlar sokağa akın etti. Yılın son gününde vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın ederek yılbaşı alışverişi yaptı. Çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanırken öğle saatlerinde Atatürk Kordonu ise sakin kaldı. Geçtiğimiz hafta 2. el pazarı nedeniyle adım atacak yer bulunmayan Atatürk Kordonu'nda yılın son günü, çok az kişinin olması nedeniyle Köyceğiz yılbaşını sakin karşılıyor. - MUĞLA