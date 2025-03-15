Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız var

Ayağına kadar gitse de ikna edemedi: Görüş ayrılığımız var

Köyceğiz'de İyilik Haftası Kutlandı

Köyceğiz'de İyilik Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 13-20 Mart tarihleri arasında kutlanmaya başlanan İyilik Haftası, yetim ve öksüzler için düzenlenen iftar sofrası ile açıldı. Müftülük ve TDV iş birliğiyle yapılan etkinlikte, İlçe Müftüsü ve Kaymakam katılımcılara hitap etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu sene kutlanmaya başlanan 13-20 Mart İyilik Haftası münasebetiyle TDV Köyceğiz Şubesi ve Köyceğiz Müftülüğü İyilik Haftasını Yetim ve öksüzlere İftar İyilik Sofrası kurarak başlattı.

Köyceğiz Uygulama Otelinde yetimler için kurulan iyilik sofrası yapılan yemek duası, konuşmalar ve hediye dağıtımı ile sona erdi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve bu seneden başlayarak her yıl 13-20 Mart tarihleri ülkemizde İyilik Haftası olarak bundan böyle kutlanacaktır. Bizlerde Müftülük ve TDV olarak İyilik Haftamızı milletimizin emanetleri yetim ve öksüzlerimiz ve yakınlarıyla birlikte iftar iyilik soframızı paylaşarak kutlayalım istedik. Yaklaşan 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Peygamber efendimizin (s.a.v.), milletin emanetleri olan siz değerli kardeşlerimizle ve onların yakınları ile iftar etmekten son derece mutlu olduk. Bizlere bu müstesna günde şeref verdiğiniz için sizlere, bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımıza, başsavcımıza, hakim ve savcılarımıza, daire amirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak konuşmasında "On bir ayın sultanı Ramazan'ın bereketini ve dayanışmasını hissettiğimiz bu güzel akşamda, yetim çocuklarımız ve aileleri ile İyilik Haftasının açılışını yapıp, iftar iyilik sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. İftar programının hazırlanmasında emeği geçen İlçe Müftülüğümüze ve TDV Köyceğiz Şubemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
img

1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı'nda kabusu yaşadı
img

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.